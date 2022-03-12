Английская премьер-лига отстранила Абрамовича от управления "Челси"

Совет Английской премьер-лиги (АПЛ) принял решение отстранить владельца лондонского "Челси" Романа Абрамовича от управления клубом. Об этом сообщает пресс-служба лиги, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"После введения санкций правительством Великобритании совет лиги отстранил Романа Абрамовича от управления "Челси", - говорится в заявлении.

Великобритания в четверг расширила введенные против РФ санкции, включив в черный список еще семерых россиян, в том числе Абрамовича. Всем оказавшимся под санкциями лицам запрещен въезд на территорию Соединенного Королевства, их активы в стране подлежат заморозке, им также запрещено совершать сделки с британскими физическими и юридическими лицами. Ранее Абрамович заявил, что вынужден продать "Челси" после того, как с требованием лишить его права собственности над клубом выступили ряд британских парламентариев вследствие спецоперации России на Украине. Бизнесмен принял решение продать "Челси", выставив клуб на продажу за 3 млрд фунтов ($4 млрд) и передав контроль над клубом попечителям благотворительного фонда команды.

Абрамович приобрел "Челси" в 2003 году примерно за 140 млн фунтов (около $233 млн по курсу на тот момент) у предыдущего владельца - англичанина Кена Бейтса. Клуб за время управления российским бизнесменом пять раз стал чемпионом Англии, пять раз - обладателем Кубка Англии, трижды - обладателем Кубка английской лиги и два раза - суперкубка страны, дважды - победителем Лиги чемпионов (2012, 2021) и Лиги Европы (2013, 2019). В 2021 году команда выиграла Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.