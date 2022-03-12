https://news.day.az/world/1443914.html В Турции запускают производство нового беспилотника - ФОТО
В Турции запускают производство нового беспилотника - ФОТО
Турецкая компания "Baykar" начинает производство нового беспилотного летательного аппарата (БПЛА).
Как передает Day.Az, об этом написал на своей странице в Twitter технический директор компании Сельджук Байрактар.
Он сообщил, что новый БПЛА под названием "Kızılelma" будет представлен в ближайшее время.
Отметим, что прототип "Kızılelma" был представлен три с половиной года назад.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре