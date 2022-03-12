В Турции запускают производство нового беспилотника

Турецкая компания "Baykar" начинает производство нового беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

Как передает Day.Az, об этом написал на своей странице в Twitter технический директор компании Сельджук Байрактар.

Он сообщил, что новый БПЛА под названием "Kızılelma" будет представлен в ближайшее время.

Отметим, что прототип "Kızılelma" был представлен три с половиной года назад.