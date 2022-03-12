Аналитик объяснил рост цен на газ в Европе

В первую очередь на стоимость газа в Европе влияет реакция рынка, а не решения европейских чиновников. Чтобы удержать приемлемые цены, необходимо убрать политизацию, рассказал "Ленте.ру" ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков, передает Day.Az.

Цены на газ в Европе взлетели из-за опасений, что ЕС решит отказаться от закупки российского голубого топлива, объяснил аналитик. Заявление премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса о том, что после его предложения установить регулирование цен в Европе они снизились вдвое, больше похоже на пиар, это не влияет на рост стоимости, считает Юшков. Также не имеет отношения к реальности утверждение греческого политика, что газовый рынок давно перестал действовать по рыночным правилам.

"Цены сначала взлетели почти до четырех тысяч долларов за тысячу кубов за газ на фьючерсы, они поднялись даже на споте, то есть при реальной отгрузке, а не при биржевой торговле больше двух тысяч долларов. Скачок наверх произошел, потому что в США началось рассмотрение законопроекта, по которому вводился запрет на импорт российской нефти и других энергоресурсов. В ЕС в то же время заявили, что готовят законопроект, но что в нем будет - не сказали. Все испугались, что в нем тоже будет энергетика, будут ограничения на поставки энергоносителей. От этого началась паника на бирже, и цены взлетели", - объяснил он.

После паники на бирже со стороны представителей европейских стран последовали заявления, что ЕС не рассматривает санкции против российского газа и не собирается от него отказываться. Если это и произойдет, то только в течение нескольких лет, а сейчас никаких ограничений на торговлю не будет. После этого цены начали падать.