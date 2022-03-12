Французы бунтуют против армянофила Земмура

Автор: Байрам Эльшадов

Судя по тому как складывается предвыборная кампания во Франции, шансы на победу у ультраправого кандидата Эрика Земмура, который не скрывает своих "особых чувств" к Армении, довольно призрачные.

Так, Земмур подвергся нападению во время субботней поездки в коммуну Муассак на юго-западе Франции. Как сообщает французская газета La Depeche, ему в голову бросили яйцо.

Инцидент произошёл, когда Земмур выходил из автомобиля. По информации издания, яйцо бросил отец ребенка-инвалида, который, очевидно, пытался высказать Земмуру претензии по поводу его политического курса.

И это неудивительно, поскольку внешнеполитические взгляды Земмура прямо противоположны национальным интересам Франции. Ведь ничего другого, кроме как плясок под дудку армянского лобби, Земмур гражданам страны предложить не в состоянии.

Это уже не первое нападение на Земмура с начала его предвыборной кампании. Во время его первой манифестации после выдвижения в качестве кандидата в начале декабря 2021 года на него из толпы участников мероприятия выпрыгнул молодой человек и попытался повалить на землю. В ходе этого эпизода Земмур получил травму запястья и взял медотвод на девять дней.

Месяцем ранее на улицы Лилля вышли несколько десятков местных активистов. Под лозунгами "Все ненавидят Эрика Земмура" демонстранты выпустили салют.

Напомним, что президентские выборы пройдут во Франции в два тура - 10 и 24 апреля. Среди двенадцати кандидатов, претендующих на президентское кресло, фаворитом является действующий глава государства Эммануэль Макрон.