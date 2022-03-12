В Туркменистане завершилось голосование на президентских выборах

Голосование по выборам Президента Туркменистана завершилось.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Центральную избирательную комиссию (ЦИК), по выборам Президента Туркменистана к 19 часам проголосовало 97,12% избирателей.

По Ахалскому велаяту проголосовало 97,68%, Балканскому велаяту 97,29%, Дашогузскому велаяту 96,80%, Лебапскому велаяту 97,13%, Марыйскому велаяту 96,97%, по городу Ашхабаду 97,51% избирателей.

Также на участках за рубежом проголосовало 90,93% избирателей находящихся за пределами страны.

В некоторых участках находящихся за пределами страны голосование продолжается.