https://news.day.az/world/1443932.html В Туркменистане завершилось голосование на президентских выборах
В Туркменистане завершилось голосование на президентских выборах
Голосование по выборам Президента Туркменистана завершилось.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Центральную избирательную комиссию (ЦИК), по выборам Президента Туркменистана к 19 часам проголосовало 97,12% избирателей.
По Ахалскому велаяту проголосовало 97,68%, Балканскому велаяту 97,29%, Дашогузскому велаяту 96,80%, Лебапскому велаяту 97,13%, Марыйскому велаяту 96,97%, по городу Ашхабаду 97,51% избирателей.
Также на участках за рубежом проголосовало 90,93% избирателей находящихся за пределами страны.
В некоторых участках находящихся за пределами страны голосование продолжается.
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