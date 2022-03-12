Зеленский озвучил потери украинской армии

Президент Украины Владимир Зеленский предложил провести переговоры с Россией в Иерусалиме.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Униан, в заявлении для иностранных журналистов в Киеве он отметил, что предложил премьер-министру Израиля Нафтали Беннету организовать встречу с представителями России в Иерусалиме.

Президент добавил, что в ходе российско-украинских переговоров в Беларуси стороны не говорили на языке ультиматумов, а приступили к обсуждению конкретных вопросов.

Зеленский также подчеркнул, что не видит у стран НАТО решимости объединиться во имя Украины.

Он сообщил также, что после начала боев украинская армия потеряла 1300 военнослужащих.