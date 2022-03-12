https://news.day.az/world/1443938.html Зеленский озвучил потери украинской армии
Зеленский озвучил потери украинской армии
Президент Украины Владимир Зеленский предложил провести переговоры с Россией в Иерусалиме.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Униан, в заявлении для иностранных журналистов в Киеве он отметил, что предложил премьер-министру Израиля Нафтали Беннету организовать встречу с представителями России в Иерусалиме.
Президент добавил, что в ходе российско-украинских переговоров в Беларуси стороны не говорили на языке ультиматумов, а приступили к обсуждению конкретных вопросов.
Зеленский также подчеркнул, что не видит у стран НАТО решимости объединиться во имя Украины.
Он сообщил также, что после начала боев украинская армия потеряла 1300 военнослужащих.
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