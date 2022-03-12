https://news.day.az/world/1443943.html Представители Таджикистана и Киргизии по итогам встречи на границе подписали протокол
Представители Таджикистана и Киргизии по итогам встречи на границе подписали протокол
Рабочие группы Таджикистана и Киргизии провели встречу в приграничном пункте "Гулистон" таджикско-киргизской границы, по итогам которой подписали протокол, передает Day.Az.
Как сообщили в субботу ТАСС в администрации города Исфары Согдийской области Таджикистана, стороны пришли к договоренностям, детали которых пока не раскрываются.
"Встреча рабочих групп Таджикистана и Киргизии состоялась сегодня, где были обсуждены некоторые пограничные вопросы, по итогам сторонами подписан протокол", - сказал собеседник агентства, добавив, что совещание проходило за закрытыми дверями.
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