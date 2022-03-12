Представители Таджикистана и Киргизии по итогам встречи на границе подписали протокол

Рабочие группы Таджикистана и Киргизии провели встречу в приграничном пункте "Гулистон" таджикско-киргизской границы, по итогам которой подписали протокол, передает Day.Az.

Как сообщили в субботу ТАСС в администрации города Исфары Согдийской области Таджикистана, стороны пришли к договоренностям, детали которых пока не раскрываются.

"Встреча рабочих групп Таджикистана и Киргизии состоялась сегодня, где были обсуждены некоторые пограничные вопросы, по итогам сторонами подписан протокол", - сказал собеседник агентства, добавив, что совещание проходило за закрытыми дверями.