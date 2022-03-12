https://news.day.az/world/1443948.html Представители Украины и России проводят переговоры в онлайн-формате
Представители Украины и России проводят переговоры в онлайн-формате
Между представителями Украины и России проходят переговоры в онлайн-формате.
Как передает Day.Az, об этом сообщил в Twitter советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
"Переговоры с российской делегацией в видеоформате продолжаются. Созданы специальные рабочие подгруппы. Позиция Украины основана на предыдущих директивах", - сказал Подоляк.
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