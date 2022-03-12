Представители Украины и России проводят переговоры в онлайн-формате

Между представителями Украины и России проходят переговоры в онлайн-формате.

Как передает Day.Az, об этом сообщил в Twitter советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Переговоры с российской делегацией в видеоформате продолжаются. Созданы специальные рабочие подгруппы. Позиция Украины основана на предыдущих директивах", - сказал Подоляк.