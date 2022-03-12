Голос туркменской молодежи на выборах из Италии

В диппредставительствах Туркменистана за рубежом продолжается голосование по выборам Президента страны. Участвовать в выборах на территории других государств приезжают граждане Туркменистана как старшего, так и младшего поколений.

Для представителей молодежи это возможность участвовать в политической жизни своей страны и проявить себя в качестве социально активных граждан, которым дорого собственное будущее и будущее своей страны.

И в данном контексте заявления Президента Гурбангулы Бердымухамедова, сделанные на заседании Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана о том, что "молодое поколение - воплощение всех наших надежд на будущее, и дальнейший путь нашей Родины должны будут определять они" являются весьма своевременными.

Одним из представителей туркменской молодежи, который приехал на выборы в избирательный участок при Посольстве Туркменистана в Итальянской Республике, является студент докторантуры Эзиз Нарыев, обучающийся в Римском университете Тор Вергата в рамках созданной Европейским Союзом программы студенческого обмена "Эразмус Мундус".

В ходе состоявшейся в Посольстве беседы Эзиз Нарыев отмечает: "Для меня ценность участия в выборах как сознательного гражданина состоит не в том, чтобы просто прийти на избирательный участок, а в том, чтобы своим голосом выразить поддержку тому кандидату, который сможет продолжить широкомасштабные реформы в политической, экономической и социальной сферах жизни страны.

Меня наполняют изнутри радость и гордость за предоставленную диппредставительством Туркменистана в Италии возможность находиться сегодня здесь, максимально реализовать свою гражданскую позицию, отдавая свой голос за понравившегося мне кандидата, и погрузиться в атмосферу исторического для нашего государства события, которое определит вектор дальнейшего развития страны.

Для меня, как, я считаю, и большинству представителей туркменской молодежи, главными критериями при выборе кандидатов являются отведение приоритетной роли молодёжной политике, наличие у человека определенных заслуг перед Отечеством, опыта работы в различных отраслях, а также новаторского подхода и качеств современного стратегического лидера, чья деятельность коррелирует с задачами развития сфер общественной жизни.

В данном контексте мне лично, как выпускнику химико-биологического факультета Туркменского государственного университета имени Махтумкули и докторанту в области химической нанотехнологии в Университете Тор Вергата, особо импонирует факт выдвижения кандидата, продемонстрировавшего эффективность своего управления в различных сферах экономики, в том числе и в промышленном секторе. Особенно отрадно видеть в предвыборной программе кандидата задачи по широкому использованию потенциала социально-экономического развития Туркменистана, достижению высоких макроэкономических показателей за счёт комплексного внедрения цифровой экономики и интенсификации связи производства и науки.

Как специалист по химии, я всегда с большим интересом наблюдал за ходом поэтапной реализации реформ и процессами трансформации в химической промышленности Туркменистана. Стремлюсь к тому, чтобы и самому в будущем стать полезным обществу, работая на благо своей страны, и открыть свое промышленное предприятие, важнейшими направлениями которого стало бы повышение рациональности и эффективности водопотребления, ответственное использование водных ресурсов и внедрение новейших технологий и лучших мировых практик в данной области в соответствии с принципами устойчивого развития. В этом отношении поддерживаю цели, указанные в предвыборной программе одного из кандидатов, по усилению инвестиционной политики государства, направленной на развитие малого и среднего предпринимательства.

В целом считаю, что созданы все необходимые условия и возможности внутри и за пределами Туркменистана для того, чтобы граждане страны смогли свободно сделать осознанный выбор и перенести свой образ видения государства на понравившегося кандидата.

Также считаю, что молодым людям особенно важно участвовать в выборах и голосовать за того кандидата, которого они считают достойным, так как это формирует их ответственность и осознанность за свое будущее и дает возможность чувствовать свою причастность к жизни страны".