В Саудовской Аравии казнили более 80 человек за тяжкие преступления

Власти Саудовской Аравии привели в исполнение высшую меру наказания в виде смертной казни в отношении 81 человека, который был обвинен в совершении тяжких преступлений, включая убийство, изнасилование и террористическую деятельность. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в субботу Саудовское агентство печати (САП).

"Каждый из 81 осужденного обвинялся в различных тяжких преступлениях, среди которых убийство невинных мужчин, женщин и детей, <...> пытки, изнасилования, контрабанда оружия, <...> присяга на верность иностранным террористическим организациям, таким как "Исламское государство" и "Аль-Каида" (обе запрещены в РФ - прим. ТАСС), а также хуситам (имеется в виду йеменское мятежное движение "Ансар Аллах" - прим. ТАСС)", - цитирует САП заявление министерства внутренних дел королевства.

Как уточняется, каждому из подозревавшихся в совершении преступлений на этапе следствия и на суде "был предоставлен адвокат и гарантировано соблюдение всех прав в соответствии с законодательством Саудовской Аравии". В общей сложности дела рассматривались 13 судьями, а судебные процессы над каждым из подозреваемых состояли из трех этапов.

Среди казненных по обвинениям за "радикальные убеждения" и терроризм семь граждан Йемена и один сириец. Некоторые из осужденных, по данным МВД, участвовали в деятельности террористических группировок, помогая им в совершении преступлений в зонах региональных конфликтов.

В 2021 году в Саудовской Аравии были казнены 67 человек, в 2020 году - 27, в 2019 году - 185.