ВС России уничтожили почти 3600 военных объекта Украины

Вооруженные силы России в Украине уничтожили 3 593 военных объекта противника. Как передает Day.Az, об этом сообщил в субботу журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Он уточнил, что в этом числе уничтожены 126 беспилотников, 1 159 танков и других боевых бронированных машин, 118 реактивных систем залпового огня, 436 орудий полевой артиллерии и минометов и 973 единицы специальной военной автомобильной техники, а также 61 вертолет.