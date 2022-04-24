Германия займет десятки миллиардов евро для решения экономических проблем

Правительство ФРГ намерено взять кредиты на сумму порядка 40 миллиардов евро для смягчения последствий экономических проблем, возникших из-за поставки вооружения в Украину и подорожанием энергоресурсов.

Об этом заявило агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Если Германия займет 40 миллиардов евро для смягчения последствий кризиса в Украине, то ее общая сумма государственного долго достигнет 140 миллиардов евро. Источник агентства объяснил, что дополнительные кредиты нужны для финансирования ряда мер правительства страны, включая компенсацию роста цен на энергоресурсы для компаний и потребителей.

Обновленный план направят в правительство ФРГ в среду, 27 апреля.