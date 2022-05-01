https://news.day.az/world/1458284.html Тбилиси затопило после сильного дождя
Тбилиси затопило после сильного дождя
Наводнение началось в Тбилиси после сильного дождя. В столице затоплена набережная и центральные улицы города.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, кадры показывают грузинские телекомпании и пользователи социальных сетей.
Проливной дождь начался в Тбилиси вечером 30 апреля. По словам синоптиков, проливные дожди сохранятся во всей Грузии всю следующую неделю.
Служба по управлению чрезвычайными ситуациями и мэрия Тбилиси пока не сообщали о последствиях сложившейся ситуации.
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