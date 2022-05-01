Тбилиси затопило после сильного дождя

Наводнение началось в Тбилиси после сильного дождя. В столице затоплена набережная и центральные улицы города.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, кадры показывают грузинские телекомпании и пользователи социальных сетей.

Проливной дождь начался в Тбилиси вечером 30 апреля. По словам синоптиков, проливные дожди сохранятся во всей Грузии всю следующую неделю.

Служба по управлению чрезвычайными ситуациями и мэрия Тбилиси пока не сообщали о последствиях сложившейся ситуации.