III Анталийский дипломатический форум отложен

III Анталийский дипломатический форум (ADF), запланированный на 10-12 марта 2023 года, отложен.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Анталийского дипломатического форума.

Форум на тему "Эффективная дипломатия во имя мира и стабильности" запланирован на конец этого года в связи с разрушительным землетрясением в Турции.

"Для Турции сейчас важно помочь пострадавшим и сосредоточиться на восстановлении региона. В этих условиях мы обязаны объявить о переносе III Анталийского дипломатического форума на последний квартал этого года. Выражаем искреннюю благодарность всем нашим друзьям, которые были с нами в это трудное время", - отмечается в сообщении.