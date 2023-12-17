Молдова национализирует месторождения нефти и газа

Контроль над газовыми и нефтяными месторождениями на юге страны возьмет правительство Республики Молдавия, сообщает пресс-служба молдавского парламента, передает Day.Az со ссылкой на ИА Красная Весна.

"Парламент принял проект закона, согласно которому правительство возьмет под контроль активы по эксплуатации месторождений природного газа и сырой нефти на юге страны", - указывается в сообщении.

Парламент в двух чтениях одобрил проект закона.

Инициатива касается нефтяных месторождений в Вэлени Кагульского района, а также газовых месторождений в Викторовке Кантемирского района.

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