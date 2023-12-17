https://news.day.az/world/1622805.html Молдова национализирует месторождения нефти и газа
Молдова национализирует месторождения нефти и газа
Контроль над газовыми и нефтяными месторождениями на юге страны возьмет правительство Республики Молдавия, сообщает пресс-служба молдавского парламента, передает Day.Az со ссылкой на ИА Красная Весна.
"Парламент принял проект закона, согласно которому правительство возьмет под контроль активы по эксплуатации месторождений природного газа и сырой нефти на юге страны", - указывается в сообщении.
Парламент в двух чтениях одобрил проект закона.
Инициатива касается нефтяных месторождений в Вэлени Кагульского района, а также газовых месторождений в Викторовке Кантемирского района.
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