В США произошло крушение вертолета американского телеканала

Два сотрудника американской телекомпании 6ABC погибли в результате крушения вертолета в штате Нью-Джерси.

Как передает Day.Az, об этом сообщили представители передачи Action News.

Винтокрылая машина Chopper 6 упала на землю поздним вечером 19 декабря в окрестностях Вашингтон-Тауншипа.

Что стало причиной аварии, только предстоит установить.

К моменту прибытия спасателей пилот и фотограф были мертвы.

Рухнувший вертолет - это Eurocopter AS-350A-STAR 2013 года выпуска, который телеканал арендует у компании U.S. Helicopters Inc.

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