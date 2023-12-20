https://news.day.az/world/1623766.html В США произошло крушение вертолета американского телеканала
В США произошло крушение вертолета американского телеканала
Два сотрудника американской телекомпании 6ABC погибли в результате крушения вертолета в штате Нью-Джерси.
Как передает Day.Az, об этом сообщили представители передачи Action News.
Винтокрылая машина Chopper 6 упала на землю поздним вечером 19 декабря в окрестностях Вашингтон-Тауншипа.
Что стало причиной аварии, только предстоит установить.
К моменту прибытия спасателей пилот и фотограф были мертвы.
Рухнувший вертолет - это Eurocopter AS-350A-STAR 2013 года выпуска, который телеканал арендует у компании U.S. Helicopters Inc.
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