ЕС выделил этой стране около €10 млн на прием беженцев

Еврокомиссия выделила Литве около €10 млн для укрепления системы приема беженцев, денежные средства направлены на укрепление пропускной способности внешней границы ЕС и обеспечение условий приема и размещения прибывающих беженцев. Об этом сообщает местный телеканал LRT со ссылкой на министерство социальной защиты и труда Литвы, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Европейская комиссия выделила Литве почти 10 миллионов евро на укрепление системы приема беженцев", - говорится в сообщении телеканала.

Отмечается, что, по данным министерства, дополнительные инвестиции будут направлены на реконструкцию Центра регистрации иностранцев в Кибартае, чтобы он мог справиться с потенциальным увеличением миграционных потоков.

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