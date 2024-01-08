Ожидается, что Президент Франции Эммануэль Макрон проведет кадровые перестановки в правительстве в ближайшие дни.

Как передает Day.Az, об этом французским СМИ сообщил источник в правительстве.

Отмечается, что Макрон должен заменить Элизабет Борн на Себастьяна Лекорню, Ришара Феррана или Жюльена Денорманди.

Кроме того, армянин Гийом Касбарян будет назначен в отдел жилищного строительства.

Подчеркивается, что Флоран Будье, докладчик по иммиграционному законодательству, будет назначен ответственным за отношения с парламентом. Рима Абдул-Малак (культура), Патрис Вергриете (жилье), Сильви Ретейло (высшее образование) и Аньес Фирмен-Ле Бодо (здравоохранение) также должны покинуть свои должности.