В Армении продлили арест экс-министра образования

Судья Антикоррупционного суда Армении Ваге Долмазян продлил арест экс-министра образования (2012-2016) Армена Ашотяна еще на два месяца.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, заседание суда транслировалось в режиме онлайн местными новостными порталами.

"Продлить срок ареста Армена Ашотяна на три месяца", - объявил свое решение Долмазян, отказав защите экс-министра в изменении меры пресечения.

Ашотян обвиняется в рамках уголовного дела о хищении в особо крупных размерах в Ереванском медицинском университете, главой попечительского совета которого он являлся. Ашотян неоднократно заявлял, что дело против него возбуждено из-за его политической деятельности. В Республиканской партии Армении он является заместителем бывшего президента страны Сержа Саргсяна, который возглавляет организацию.

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