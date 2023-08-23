"Чёрная роза" стоимостью в 25 миллионов долларов

Автор: Нихад Ахвердиев

La Rose Noire Droptail - так называется очередная эксклюзивная модель, выпускаемая Rolls-Royce Motor Cars в ограниченном количестве. Это самая дорогая машина в мире и стоит она 25 миллионов долларов.

Купе со съёмной карбоновой жёсткой крышей Rolls-Royce Droptail сохранил все фирменные черты производителя такие, как хромированная решетка радиатора с подсветкой, передние фары в духе электрокара Rolls-Royce Spectre, открывающиеся против хода движения двери, статуетка "Дух экстаза" (куда же без неё?), которую невозможно украсть, мотор V12, объёмом 6.75 литра, выдающих 600 л.с.и 840 ньютон метров крутящего момента и по традиции максимальная скорость 250 км.в час. Droptail построен на своём уникальном шасси, в отличие от предыдущих моделей.

Задняя часть этого произведения искусства смотрится необычно, благодаря вертикальным фарам, упирающимися в спойлер, который продолжает крышку багажника. Rolls-Royce ранее ничего подобного не производил.

Этот автомобиль относится к эксклюзивной линейке La Rose Noire. Дизайнеры Rolls-Royce, вдохновленные французской розой блакбакара (Black Baccara' - темно-бордовый сорт чайно-гибридной розы, выведенный французским гибридизатором роз Жаком Мушоттом до 2000 года) назвали эту модель La Rose Noire, что с французского означает "чёрная роза". В связи с этим был разработан специальный красный цвет автомобиля, который в тени с красного цвета меняется в практический чёрный цвет, а под солнечными лучами становится вновь красным. На разработку интерьера нового эксклюзива ушло 2 года ручной работы! Сиденья и двери обшиты кожей красного цвета, в салоне изображены падающие лепестки роз из 1603 кусочка шпона чёрного дерева. В приборной панели расположены элегантные часы, изготовленные на заказ и их можно отстягнуть нажатием одной кнопки и потом носить с ремешком на руке.

Хоть и особо торопиться некуда на такой машине, мощный мотор позволяет набрать 100 км.в час за менее, чем 5 секунд.

Всего планируется выпустить ещё 3 экземпляра La Rose Noire.