Новый Volkswagen Transporter очень похож на Ford Transit

Volkswagen представил новое официальное видео машинами коммерческого семейства Bulli, среди которых впервые был показан совершенно новый Transporter, пусть и в камуфляже, передает Day.Az со ссылкой на Autonews.



Какие характеристики имеет новый автомобиль? Transporter внешне очень похож на Ford Transit за исключением передней части, где красуется логотип VW. Этому есть простое объяснение: с 2020 года марки тесно сотрудничают, и если VW делится технологиями электромобилей, то Ford предоставляет готовые решения в области коммерческого транспорта.



Оба автомобиля будут собираться на заводе Ford Otosan в Турции. В этом плане Transporter и Transit можно сравнить с VW Amarok и Ford Ranger, которые уже делят одну платформу. Новые варианты Transporter и Caravelle будут включать в себя фургон двух разных размеров, микроавтобус и бортовой грузовик с двойной кабиной. Автомобили станут оснащаться турбодизельными двигателями, а также поззаряжаемыми гибридными и электрическими приводами.



