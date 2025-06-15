Volkswagen Polo получил особую версию в честь своего 50-летия
Volkswagen Polo стукнуло 50 лет: в честь этого выпущена особая серия. Юбилейные Polo можно будет заказать в Германии с 12 июля по цене от 28,2 тысячи евро. Спецверсию отличают дизайнерские решения, например объемные шильдики "50" на средней стойке, и расширенный список оснащения. В Европе Polo Edition 50 предложат с тремя вариантами силовых установок, передает Day.Az со ссылкой на Motor.
Polo Edition 50 построен на базе модели в комплектации Style, но с особым декором: у юбилейной серии хромированные накладки на педалях, черный потолок, атмосферная подвеска и спортивные сиденья с подогревом. В оснащение также входят руль с кожаной отделкой, камера заднего вида, мультимедийная система Discover Media, система выбора режимов вождения и комплекс систем безопасности и электронных ассистентов. За доплату можно заказать панорамный люк.
Европейцы могут выбрать одну из трех модификаций. Первая - с базовым 95-сильным двигателем и "механикой", вторая - тот же мотор, но в связке с "роботом", третья - с агрегатом мощностью 116 сил и DSG.
Напомним, актуальный Volkswagen Polo дебютировал летом 2017 года, а в 2021 году пережил рестайлинг. Следующее крупное обновление запланировано на 2025-й.
Ранее стало известно, что Volkswagen передумал отправлять Polo в отставку, то есть после перехода на жесткий экологический стандарт Евро-7 модель останется в гамме. Автопроизводитель продолжит инвестировать в платформу MQB, потому что спрос на электрокары пока ниже ожидаемого.
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