Volkswagen Polo получил особую версию в честь своего 50-летия

Volkswagen Polo стукнуло 50 лет: в честь этого выпущена особая серия. Юбилейные Polo можно будет заказать в Германии с 12 июля по цене от 28,2 тысячи евро. Спецверсию отличают дизайнерские решения, например объемные шильдики "50" на средней стойке, и расширенный список оснащения. В Европе Polo Edition 50 предложат с тремя вариантами силовых установок, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Polo Edition 50 построен на базе модели в комплектации Style, но с особым декором: у юбилейной серии хромированные накладки на педалях, черный потолок, атмосферная подвеска и спортивные сиденья с подогревом. В оснащение также входят руль с кожаной отделкой, камера заднего вида, мультимедийная система Discover Media, система выбора режимов вождения и комплекс систем безопасности и электронных ассистентов. За доплату можно заказать панорамный люк.