Toyota Land Cruiser 300 впервые в истории стал гибридом. Японская компания тихо начала продажи "трёхсоток" в исполнении HEV. На официальном сайте марки в Катаре модель уже появилась, к заказу доступны три комплектации VX, VXR и GR Sport. Как и ожидалось, гибридный Toyota Land Cruiser 300 по технике унифицирован с Lexus LX 700 h: бензиновая 3,4-литровая "битурбошестёрка" работает в связке с 10-ступенчатым автоматом со встроенным электромотором, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Упрощать Toyota Land Cruiser HEV не стали: совокупная отдача системы - те же 457 лошадиных сил и 790 Нм, то есть новинка стала самым мощным серийным "Крузаком". Внешне гибридный внедорожник проще всего узнать по шильдикам на дверях, серому хрому вокруг фальшивых насадок выхлопа, а также видоизменённой накладке по низу переднего бампера. Ниши вокруг противотуманок с чёрным глянцем, такая же и зона около номера.

Гибридный "довесок" не сказался на внедорожных возможностях, поскольку глубина преодолеваемого брода 700 миллиметров. Однако снаряженная масса увеличилась более чем на 100 килограммов, а пол багажника стал выше из-за тяговой батареи. Динамические характеристики и показатели топливной экономичности пока не публикуются. Гарантия на гибрид - восемь лет или 160 тысяч километров, но даже в случае отказа системы Land Cruiser 300 останется на ходу за счёт бензиновой составляющей.

В Катаре гибридный Land Cruiser 300 VX стоит от 385 тысяч риалов (106 тысяч долларов), а за топ-версии VXR HEV и GR Sport HEV придётся выложить 405 тысяч риалов. Для ориентира скажем, что базовый внедорожник с 4,0-литровым атмосферным двигателем в стране стоит 228 700 риалов.