Линейка Aurus пополнится новой модификацией седана Senat

На подходе ранее невиданный Aurus Senat с оригинальным кузовом. Телеграм-канал "Автопоток" утверждает, что на ПМЭФ-2025 дебютирует длиннобазный седан с необычным форм-фактором. Разработчики увеличат длину кузова за счёт "растягивания" дверей, то есть унификация по штампованным деталям будет меньше, чем обычно. Основой для новой модификации Aurus Senat послужит седан образца 2024 года с рестайлинговым оперением и новой светотехникой, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Сейчас лимузины Aurus Senat выпускают на мощностях НАМИ и силами РИДА путём добавления вставки между дверями. У версии Long полуметровая врезка, у полноразмерного лимузина - метровая. Теперь в разработке автомобиль другого формата: боковые двери будут установлены без зазора, но обе створки должны стать больше, за счёт чего увеличится простор салона.

Отметим, что базовый Aurus Senat относится к категории полноразмерных седанов, ведь длина составляет 5,63 метра. Однако Maybach 62 обходился без "лимузинных" вставок будучи на 57 сантиметров крупнее. Вероятно, разработкой четырёхдверки займётся не НАМИ, а нижегородское ателье РИДА, ведь эксперименты по удлинённым седанам Aurus ведутся давно.

Удлинённые передние двери Aurus выпускает малыми партиями для кабриолетов, и на седане нового образца могут задействовать детали аналогичного размера. Больше подробностей ожидается через пять дней, в день открытия Петербургского международного экономического форума.