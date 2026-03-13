BMW показала обновленный седан 7-й серии

BMW опубликовала первое изображение обновленного седана 7-й серии, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

BMW готовит глубокий рестайлинг своего флагмана. Полноценная премьера состоится на Пекинском автосалоне, который откроет свои двери 24 апреля этого года. Чтобы подогреть интерес, марка опубликовала единственное изображение, который намекает на некоторые нюансы дизайна.

После рестайлинга "семерка" сохранит огромные "ноздри" решетки радиатора, которые, похоже, станут даже крупнее. Видимо, нынешнее руководство марки считает такое оформление передка максимально эффектным.

Между тем, Роберт Лутц (бывший исполнительный вице-президент BMW) считает, что современные BMW находятся "за гранью уродства", но люди буквально вынуждены покупать их, не имея альтернативы.

"Я думаю, у BMW сейчас серьезные проблемы по части дизайна. Мне кажется, спереди некоторые машины просто ужасны. Слишком вычурные, этот стимпанковый вид", - ранее заявлял журналистам Лутц.

Похоже, что жесткая критика признанного эксперта не была услышана боссами именитого баварского автопроизводителя, а потому 7-серия продолжит эксплуатировать дизайн "за гранью уродства".