Çempionlar Liqası: “Qarabağ"dan dördüncü qol - VİDEO - YENİLƏNİB
"Qarabağ" UEFA Çempionlar Liqası 3-cü təsnifat mərhələsinin cavab oyunu çərçivəsində Şimali Makedoniyanın "Şkendiya" klubu ilə oyunu start götürüb.
Day.Az xəbər verir ki, oyunun 33-cü dəqiqəsində "Qarabağ" dördüncü qolu vurub - 4:1.
20:35
"Qarabağ" UEFA Çempionlar Liqası 3-cü təsnifat mərhələsinin cavab oyunu çərçivəsində Şimali Makedoniyanın "Şkendiya" klubu ilə oyunu start götürüb.
Day.Az xəbər verir ki, oyunun 33-cü dəqiqəsində "Qarabağ" üçüncü qolu vurub - 3:1.
20:20
"Qarabağ" UEFA Çempionlar Liqası 3-cü təsnifat mərhələsinin cavab oyunu çərçivəsində Şimali Makedoniyanın "Şkendiya" klubu ilə oyunu start götürüb.
Day.Az xəbər verir ki, oyunun 18-ci dəqiqəsində "Qarabağ" hesabda önə keçib - 2:1.
20:16
"Qarabağ" UEFA Çempionlar Liqası 3-cü təsnifat mərhələsinin cavab oyunu çərçivəsində Şimali Makedoniyanın "Şkendiya" klubu ilə oyunu start götürüb.
Day.Az xəbər verir ki, oyunun 16-cı dəqiqəsində "Qarabağ" bərabərlik qolunu vurub - 1:1.
20:10
"Qarabağ" UEFA Çempionlar Liqası 3-cü təsnifat mərhələsinin cavab oyunu çərçivəsində Şimali Makedoniyanın "Şkendiya" klubu ilə oyunu start götürüb.
Day.Az xəbər verir ki, oyunun 10-cu dəqiqəsində qonaqlar hesabda önə çıxıb - 0:1.
20:00
"Qarabağ" UEFA Çempionlar Liqası 3-cü təsnifat mərhələsinin cavab oyunu çərçivəsində Şimali Makedoniyanın "Şkendiya" klubu ilə oyunu start götürüb.
Day.Az xəbər verir ki, cavab qarşılaşması Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda keçirilir.
19:52
"Qarabağ" bu gün UEFA Çempionlar Liqasında növbəti oyununa çıxacaq.
Day.Az İdman.biz-ə istinadən xəbər verir ki, Ağdam təmsilçisi III təsnifat mərhələsində Şimali Makedoniyanın "Şkendiya" klubu ilə cavab matçını keçirəcək.
Tofiq Bəhramov adına Respublika Stadionunda təşkil olunacaq görüşdə Azərbaycan çempionu favorit hesab edilir. Səfərdə 1:0 hesabı ilə qələbə qazanan "Qarabağ"ın bu qarşılaşmanı da xeyrinə bitirəcəyi gözlənilir.
UEFA Çempionlar Liqası
III təsnifat mərhələsi, cavab oyunu
20:00. "Qarabağ" (Azərbaycan) - "Şkendiya" (Şimali Makedoniya)
Baş hakim: Danni Makkelie (Niderland)
"Qarabağ": 99. Mateuş Koxalski, 2. Mateus Silva, 13. Bəhlul Mustafazadə, 81. Kevin Medina, 44. Elvin Cəfərquliyev, 8. Marko Yankoviç, 35. Pedro Bikalyo, 20. Kadi Borges, 15. Leandro Andrade, 10. Abdullah Zubir (k), 90. Nəriman Axundzadə
Baş məşqçi: Qurban Qurbanov
"Şkendiya: 24. Babukar Qaye, 11. Ronaldo Vebster, 5. Klisman Cake, 15. İmran Fetai, 2. Aleksandr Trumçi, 28. Kamer Qaka, 4. Reşat Ramadani, 17. Arbin Zeynullai, 77. Lirodon Latifi, 19. Fabris Tamba, 7. Besart İbraimi (k).
Baş məşqçi: Jeton Beqiri
Bakı, Tofiq Bəhramov adına Respublika Stadionu
İlk oyun - 1:0
Qeyd edək ki, bu duelin qalibi pley-offda "Ludoqorets" (Bolqarıstan) - "Ferentsvaroş" (Macarıstan) cütün güclüsü ilə qarşılaşacaq. Uduzan tərəf isə eyni cütün məğlubu ilə UEFA Avropa Liqasının əsas mərhələsinə vəsiqə uğrunda üz-üzə gələcək.
