Ceyhun Bayramov BMT Baş Assambleyasının çərçivəsində Almaniya XİN rəhbəri ilə görüşüb

Azərbaycan Respublikasının XİN rəhbəri Ceyhun Bayramov Nyu-Yorkda 80-ci BMT Baş Assambleyasının çərçivəsində Almaniya xarici işlər naziri ilə görüşüb.

Day.Az-ın məlumatına görə, görüşdə Azərbaycan-Almaniya münasibətlərinin hazırkı vəziyyəti və perspektivləri, Azərbaycan-Ermənistan normallaşma prosesi, o cümlədən tarixi Vaşinqton sammiti, həmçinin qarşılıqlı maraq doğuran regional və beynəlxalq məsələlər müzakirə olunub.