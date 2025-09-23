https://news.day.az/azerinews/1782403.html Ceyhun Bayramov BMT Baş Assambleyasının çərçivəsində Almaniya XİN rəhbəri ilə görüşüb - FOTO Azərbaycan Respublikasının XİN rəhbəri Ceyhun Bayramov Nyu-Yorkda 80-ci BMT Baş Assambleyasının çərçivəsində Almaniya xarici işlər naziri ilə görüşüb.
Day.Az-ın məlumatına görə, görüşdə Azərbaycan-Almaniya münasibətlərinin hazırkı vəziyyəti və perspektivləri, Azərbaycan-Ermənistan normallaşma prosesi, o cümlədən tarixi Vaşinqton sammiti, həmçinin qarşılıqlı maraq doğuran regional və beynəlxalq məsələlər müzakirə olunub.
