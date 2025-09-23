https://news.day.az/azerinews/1782582.html 8 aylıq hamilə qadını "əri" atıb QAÇDI - VİDEO "Bizimləsən" verilişinə üz tutan qadın müzakirələrə səbəb olub. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, 8 aylıq hamilə qadın qeyri-rəsmi münasibətdə olduğu kişini axtarmaq üçün verilişdən kömək istəyib. Səkkiz il sözügedən bəylə birlikdə olan gənc xanım ekspertlərin sərt tənqidi ilə üzləşib. Studiyada gərgin anlar yaşanıb.
"Bizimləsən" verilişinə üz tutan qadın müzakirələrə səbəb olub.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, 8 aylıq hamilə qadın qeyri-rəsmi münasibətdə olduğu kişini axtarmaq üçün verilişdən kömək istəyib.
Səkkiz il sözügedən bəylə birlikdə olan gənc xanım ekspertlərin sərt tənqidi ilə üzləşib.
Studiyada gərgin anlar yaşanıb.
Daha ətraflı videoda:
