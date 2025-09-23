8 aylıq hamilə qadını "əri" atıb QAÇDI

"Bizimləsən" verilişinə üz tutan qadın müzakirələrə səbəb olub.

Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, 8 aylıq hamilə qadın qeyri-rəsmi münasibətdə olduğu kişini axtarmaq üçün verilişdən kömək istəyib. 

Səkkiz il sözügedən bəylə birlikdə olan gənc xanım ekspertlərin sərt tənqidi ilə üzləşib.

Studiyada gərgin anlar yaşanıb.

