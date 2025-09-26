https://news.day.az/azerinews/1783471.html “Qarabağ”ın matçına bir gündə rekord sayda bilet satılıb UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin ikinci turunda keçiriləcək "Qarabağ" - "Kopenhagen" matçına 27 min 500 bilet satılıb. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə klubun rəsmi sosial şəbəkə hesabları məlumat yayıb.
“Qarabağ”ın matçına bir gündə rekord sayda bilet satılıb
UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin ikinci turunda keçiriləcək "Qarabağ" - "Kopenhagen" matçına 27 min 500 bilet satılıb.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə klubun rəsmi sosial şəbəkə hesabları məlumat yayıb.
Qeyd edək ki, "Qarabağ" - "Kopenhagen" oyunu oktyabrın 1-də Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda, saat 20:45-də start götürəcək.
Xatırladaq ki, "Qarabağ" - "Kopenhagen" matçının biletləri ötən gün saat 15:00-dan etibarən satışa çıxarılıb.
