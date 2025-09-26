“Qarabağ”ın matçına bir gündə rekord sayda bilet satılıb

UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin ikinci turunda keçiriləcək "Qarabağ" - "Kopenhagen" matçına 27 min 500 bilet satılıb. 

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə klubun rəsmi sosial şəbəkə hesabları məlumat yayıb. 

Qeyd edək ki, "Qarabağ" - "Kopenhagen" oyunu oktyabrın 1-də Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda, saat 20:45-də start götürəcək.

Xatırladaq ki, "Qarabağ" - "Kopenhagen" matçının biletləri ötən gün saat 15:00-dan etibarən satışa çıxarılıb. 