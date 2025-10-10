https://news.day.az/azerinews/1787033.html Bakıda məktəb direktoru işdən azad edildi Bakı şəhəri 201 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbinin direktoru Afaq Əliyeva işdən azad edilib Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Məktəbəqədər və Ümumi Təhsil üzrə Agentliyi (MÜTDA) məlumat yayıb.
Bakıda məktəb direktoru işdən azad edildi
Bakı şəhəri 201 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbinin direktoru Afaq Əliyeva işdən azad edilib
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Məktəbəqədər və Ümumi Təhsil üzrə Agentliyi (MÜTDA) məlumat yayıb.
Qeyd edilib ki, Məktəbəqədər və Ümumi Təhsil üzrə Agentliyinin direktoru Eşqi Bağırovun müvafiq əmrinə əsasən Bakı şəhəri 201 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbinin direktoru Afaq Əliyeva fəaliyyətində yol verdiyi nöqsanlara görə vəzifəsindən azad edilib.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре