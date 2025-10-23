https://news.day.az/azerinews/1790168.html Saat 10:00-da qaz kəsiləcək - Bu ərazilərdə "Səbail" qaz paylayıcı stansiyadan (QPS) qidalanan "Köhnə Qanlı Göl" qaz xətti üzərində yeni qaz tənzimləyici qovşağın birləşmə işləri ilə əlaqədar, 23 oktyabr saat 10:00-dan etibarən qaz təchizatının dayandırılması planlaşdırılır. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "Azəriqaz" İstehsalat Birliyi məlumat yayıb.
Bildirilib ki, təmir-quraşdırma işləri görülən müddətdə Yasamal rayonu, Qanlı Göl yaşayış massivinin, Ü.Ələkbərov, R.Tağıyev və 7-ci Alatava küçələrinin qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq.
