"Gaztrade" ilə "Azexport" arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıb

Bu gün Bakıda "Gaztrade" ilə "Azexport" arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıb.

Day.Az xəbər verir ki, bu, bu gün Bakıda keçirilən Avrasiya Françayzinq Forumu çərçivəsində baş tutub.

Məlumata görə, Anlaşma Memorandumu Azərbaycan və Qazaxıstan arasında iqtisadi, rəqəmsal ticarət və ümumi ixracın artırılmasını, eləcə də beynəlxalq bazara çıxış, Türk dövlətləri tərkibində əməkdaşlığın genişləndirilməsini əhatə edir.