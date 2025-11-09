https://news.day.az/azerinews/1794201.html Türkiyə XİN Azərbaycanın Dövlət Bayrağı Günü münasibətilə paylaşım edib Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Azərbaycanı 9 Noyabr - Dövlət Bayrağı Günü münasibətilə təbrik edib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə nazirliyin "X" sosial media hesabında qeyd edilib. "Can Azərbaycanın 9 Noyabr - Dövlət Bayrağı Günü mübarək olsun!", - deyə paylaşımda bildirilib.
