Türkiyə XİN Azərbaycanın Dövlət Bayrağı Günü münasibətilə paylaşım edib

Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Azərbaycanı 9 Noyabr - Dövlət Bayrağı Günü münasibətilə təbrik edib.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə nazirliyin "X" sosial media hesabında qeyd edilib.

"Can Azərbaycanın 9 Noyabr - Dövlət Bayrağı Günü mübarək olsun!", - deyə paylaşımda bildirilib.