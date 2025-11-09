Prezident İlham Əliyevin rəsmi sosial şəbəkə səhifələrində 9 Noyabr - Dövlət Bayrağı Gününə həsr olunan görüntülər paylaşılıb

Day.Az xəbər verir ki, həmin paylaşımda deyilir:

 

"Bu gün Azərbaycanın hər bir yerində dövlət bayrağı dalğalanır. Eşq olsun, Azərbaycan bayrağına!"