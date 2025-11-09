Andaman adaları yaxınlığında 5,5 bal gücündə zəlzələ olub

Hindistanın Andaman adaları yaxınlığında 5,5 bal gücündə zəlzələ baş verib.

Day.Az-ın məlumatına görə, bu barədə Avropa-Aralıq dənizi Seysmoloji Mərkəzi xəbər verib.

 

Məlumata əsasən, zəlzələnin episentri Port Bleyrdən 148 km şimal-şərqdə, ocağı isə 133 km dərinlikdə yerləşib.

Xəsarət alanlar və ya dağıntılar barədə məlumat verilməyib.