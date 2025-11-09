Siyəzəndə avqustdan itkin düşən yeniyetmə

Avqustun 16-da yaşadığı evdən çıxdıqdan sonra itkin düşmüş Siyəzən rayon sakini, 2008-ci il təvəllüdlü Sənan Bəşir oğlu Bəşirov tapılıb.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin Quba Regional Qrupu məlumat yayıb.

Bildirilib ki, yeniyetmə polislər tərəfindən tapılaraq ailəsinə verilib.