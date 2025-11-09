https://news.day.az/azerinews/1794275.html Siyəzəndə avqustdan itkin düşən yeniyetmə TAPILDI Avqustun 16-da yaşadığı evdən çıxdıqdan sonra itkin düşmüş Siyəzən rayon sakini, 2008-ci il təvəllüdlü Sənan Bəşir oğlu Bəşirov tapılıb. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin Quba Regional Qrupu məlumat yayıb. Bildirilib ki, yeniyetmə polislər tərəfindən tapılaraq ailəsinə verilib.
Siyəzəndə avqustdan itkin düşən yeniyetmə TAPILDI
Avqustun 16-da yaşadığı evdən çıxdıqdan sonra itkin düşmüş Siyəzən rayon sakini, 2008-ci il təvəllüdlü Sənan Bəşir oğlu Bəşirov tapılıb.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin Quba Regional Qrupu məlumat yayıb.
Bildirilib ki, yeniyetmə polislər tərəfindən tapılaraq ailəsinə verilib.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре