https://news.day.az/azerinews/1799131.html Dənizkənarı bulvarda Yeni il yarmarkasının ətrafında FHN və TTY maşınları olacaq Dənizkənarı Bulvarda builki Yeni il yarmarkasının ətrafında hər gün FHN və ambulans maşınları olacaq. Trend-in məlumatına görə, bu xidmət insanların daha çox toplaşdığı pik saatlarda həyata keçiriləcək. Həmçinin Dənizkənarı Bulvar İdarəsinin təşkil etdiyi yarmarkada ilk dəfə açıq havada buz meydançası fəaliyyət göstərəcək
Dənizkənarı bulvarda Yeni il yarmarkasının ətrafında FHN və TTY maşınları olacaq
Dənizkənarı Bulvarda builki Yeni il yarmarkasının ətrafında hər gün FHN və ambulans maşınları olacaq.
Trend-in məlumatına görə, bu xidmət insanların daha çox toplaşdığı pik saatlarda həyata keçiriləcək.
Həmçinin Dənizkənarı Bulvar İdarəsinin təşkil etdiyi yarmarkada ilk dəfə açıq havada buz meydançası fəaliyyət göstərəcək
Yarmarka 1 dekabrdan 5 yanvara qədər fəaliyyət göstərəcək.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре