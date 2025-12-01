Dənizkənarı bulvarda Yeni il yarmarkasının ətrafında FHN və TTY maşınları olacaq

Dənizkənarı Bulvarda builki Yeni il yarmarkasının ətrafında hər gün FHN və ambulans maşınları olacaq.

Trend-in məlumatına görə, bu xidmət insanların daha çox toplaşdığı pik saatlarda həyata keçiriləcək.

 

Həmçinin Dənizkənarı Bulvar İdarəsinin təşkil etdiyi yarmarkada ilk dəfə açıq havada buz meydançası fəaliyyət göstərəcək

Yarmarka 1 dekabrdan 5 yanvara qədər fəaliyyət göstərəcək.