Cənubi Qafqazda əməkdaşlığın mərkəzində Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri dayanır - Azər Qarayev
Cənubi Qafqazda əməkdaşlığın mərkəzində Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri dayanır.
Day.Az bildirir ki, bunu Trend-ə açıqlamasında politoloq Azər Qarayev deyib.
"Cənubi Qafqaz regionunda sabitlik, inkişaf və əməkdaşlıq dedikdə ilk növbədə Azərbaycan ilə Gürcüstan arasında formalaşmış münasibətlər diqqət çəkir. Bu münasibətlər yalnız coğrafi qonşuluqdan irəli gəlmir. Əksinə, əsrlər boyu formalaşmış dostluq, qarşılıqlı etimad və ortaq maraqlar bu əlaqələri bu gün strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə yüksəldib. Müasir mərhələdə bu əməkdaşlıq həm siyasi, həm iqtisadi, həm də enerji və nəqliyyat sahələrində özünü aydın şəkildə göstərir.
2026-cı il aprelin 6-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Gürcüstana rəsmi səfəri bu münasibətlərin yüksək səviyyədə olduğunu bir daha nümayiş etdirdi. Tbilisidə keçirilən görüşlər, müzakirələr və verilən bəyanatlar göstərdi ki, iki ölkə arasında əməkdaşlıq yalnız mövcud vəziyyətlə məhdudlaşmır, eyni zamanda gələcəyə yönəlmiş geniş perspektivləri əhatə edir", - o bildirib.
Onun sözlərinə görə, Azərbaycan və Gürcüstan xalqları əsrlər boyu mehriban qonşuluq şəraitində yaşamış, bu münasibətləri müstəqillik dövründə də uğurla davam etdiriblər.
"Bu tarixi bağlar müasir dövrdə dövlətlərarası əlaqələrin əsasını təşkil edir. Prezident İlham Əliyevin də vurğuladığı kimi: "Əsrlər boyu gürcü və Azərbaycan xalqları dostluq, qardaşlıq şəraitində yaşamışlar və bu gün bu ənənələr davam etdirilir." Bu fikir yalnız tarixi reallığı əks etdirmir, həm də bu günkü siyasi münasibətlərin ideoloji əsasını ortaya qoyur. Dövlətlərarası əlaqələrin qarşılıqlı hörmət və etimad üzərində qurulması regionda sabitliyin təmin olunmasında mühüm rol oynayır. Gürcüstanın Baş naziri İrakli Kobaxidze də bu münasibətlərin mahiyyətini belə ifadə edib: "Əsrlər boyu xalqlarımızı yaxşı qonşuluq və xüsusi tarixi dostluq bağlayıb." Beləliklə, iki ölkə arasında əlaqələr yalnız siyasi maraqlara deyil, eyni zamanda dərin tarixi və mədəni bağlara söykənir", - o bildirib.
A.Qarayev qeyd edib ki, Azərbaycan və Gürcüstan beynəlxalq münasibətlər sistemində bir-birini daim dəstəkləyən ölkələr kimi tanınır.
"Azərbaycan və Gürcüstan arasında siyasi əməkdaşlıq yüksək etimad və qarşılıqlı hörmət prinsiplərinə əsaslanır. İki ölkə müstəqillik əldə etdikdən sonra daim bir-birinin suverenliyini və ərazi bütövlüyünü dəstəkləyən ardıcıl mövqe nümayiş etdirib. Bu yanaşma yalnız ikitərəfli münasibətlərin möhkəmlənməsinə deyil, eyni zamanda regionda sabitliyin qorunmasına mühüm töhfə verir. Azərbaycan və Gürcüstan beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində də sıx əməkdaşlıq edir, bir-birinin təşəbbüslərini dəstəkləyir və ortaq maraqlardan çıxış edirlər. Siyasi dialoqun davamlı xarakter daşıması, yüksək səviyyəli qarşılıqlı səfərlər və müntəzəm təmaslar bu əlaqələrin dinamik inkişafını təmin edir. Bununla yanaşı, tərəflər regional məsələlərdə koordinasiyalı mövqe nümayiş etdirərək Cənubi Qafqazda sabit və proqnozlaşdırıla bilən mühitin formalaşmasına çalışırlar. Bütün bunlar göstərir ki, Azərbaycan-Gürcüstan siyasi əməkdaşlığı təkcə bu günün deyil, həm də gələcəyin strateji dayaqlarından biridir", - o əlavə edib.
Politoloq vurğulayıb ki, iqtisadi sahədə Azərbaycan-Gürcüstan əməkdaşlığı dinamik inkişaf edir.
"Gürcüstan Azərbaycanın əsas ticarət tərəfdaşlarından biri olaraq qalır və qarşılıqlı ticarət dövriyyəsi artmaqdadır. Azərbaycanın Gürcüstan iqtisadiyyatına yatırdığı sərmayələr bu əməkdaşlığın real nəticələrini ortaya qoyur. İnvestisiyalar əsasən enerji, infrastruktur və digər strateji sahələri əhatə edir. Prezident İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi: "Bu günə qədər Azərbaycan tərəfindən Gürcüstan iqtisadiyyatına 3,7 milyard dollar sərmayə qoyulmuşdur". Bu rəqəm iki ölkə arasında iqtisadi əlaqələrin nə qədər dərin olduğunu açıq şəkildə göstərir. Eyni zamanda, tərəflər gələcəkdə birgə investisiya layihələrinin həyata keçirilməsi və əməkdaşlığın genişləndirilməsi istiqamətində də maraqlıdır. Energetika sahəsi Azərbaycan-Gürcüstan əməkdaşlığının ən mühüm istiqamətlərindən biridir. Azərbaycan zəngin enerji resurslarına malik ölkə kimi çıxış edir, Gürcüstan isə bu resursların dünya bazarlarına çıxarılmasında əsas tranzit rolunu oynayır. Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri və Cənub Qaz Dəhlizi kimi iri layihələr regionun geosiyasi və iqtisadi əhəmiyyətini artırıb. Bu layihələr sayəsində həm enerji təhlükəsizliyi güclənir, həm də tərəflər arasında qarşılıqlı asılılıq və etimad dərinləşir", - politoloq bildirib.
A.Qarayev qeyd edib ki, nəqliyyat sahəsində əməkdaşlıq da son illərdə daha da aktuallaşıb.
"Orta Dəhliz layihəsi Asiya ilə Avropanı birləşdirən mühüm marşrut kimi çıxış edir və bu marşrutun əsas hissəsi Azərbaycan və Gürcüstan üzərindən keçir. Gürcüstanın Baş naziri İrakli Kobaxidzenin də qeyd etdiyi kimi: "Asiya ilə Avropanı birləşdirən körpü kimi ölkələrimiz daşımalarda mühüm rol oynayır". Bu layihələr regionun tranzit potensialını artırmaqla yanaşı, qlobal ticarətdə Azərbaycan və Gürcüstanın rolunu daha da gücləndirir. Cənubi Qafqazda yeni geosiyasi vəziyyət formalaşır və bu şəraitdə Azərbaycan ilə Gürcüstanın əməkdaşlığı xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Regionda sülh və sabitliyin təmin olunması hər iki ölkənin prioritetləri sırasındadır. Bu baxımdan, Azərbaycan ilə Ermənistan arasında normallaşma prosesi də diqqət mərkəzindədir. Gürcüstan bu prosesi dəstəkləyir və regionda dialoq və əməkdaşlığın inkişafına töhfə verməyə hazır olduğunu bildirir", - politoloq bildirib.
Onun sözlərinə görə, Azərbaycan və Gürcüstan arasında münasibətlər region üçün nümunəvi əməkdaşlıq modelidir.
"Bu model qarşılıqlı hörmət, etimad və ortaq maraqlar üzərində qurulub. Siyasi dialoq, iqtisadi əlaqələr, enerji və nəqliyyat layihələri bu tərəfdaşlığın əsas sütunlarını təşkil edir. Mövcud dinamika göstərir ki, bu əməkdaşlıq gələcəkdə daha da genişlənəcək. Beləliklə, Azərbaycan-Gürcüstan strateji tərəfdaşlığı yalnız iki ölkənin deyil, bütövlükdə Cənubi Qafqaz regionunun sabitliyi və inkişafı üçün mühüm rol oynamaqda davam edəcək", - politoloq əlavə edib.
