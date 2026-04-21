Stress, alkoqol və kofein gecə yuxusunun parçalanmasına səbəb ola bilər
Yuxu dövrləri ilə bağlı aparılan izahlar göstərir ki, insan yuxusu fasiləsiz proses deyil və gecə boyunca 90-110 dəqiqəlik dövrlər şəklində davam edir.
Day.Az xəbər verir ki, hər dövrün sonunda beynin təbii olaraq daha yüngül yuxu mərhələsinə keçməsi qısa oyanışların baş verməsinə səbəb ola bilər.
Bu oyanışlar adətən qısa olur və insan səhər onları xatırlamır.
Elmi izahlara görə, bu təbii prosesə baxmayaraq bəzi amillər gecə oyanmalarını daha tez-tez və nəzərəçarpan edə bilər. alkoqol yuxunun ikinci yarısında onun keyfiyyətini azaldaraq oyanma riskini artırır. Kofein isə uzun müddət bədəndə qalaraq yuxunu yüngülləşdirir və beynin tam dərin yuxuya keçməsinə mane ola bilər.
Bundan əlavə, stress səviyyəsinin yüksək olması beynin gecə oyanışlarını daha çox hiss etməsinə və insanın yenidən yuxuya qayıtmasını çətinləşdirməsinə səbəb ola bilər.
Mütəxəssislər bildirirlər ki, nizamsız yuxu rejimi, ekran işığı və qeyri-stabil həyat tərzi də bu prosesi gücləndirir. Nəticə olaraq, gecə oyanmaları çox vaxt normal bioloji proses olsa da, həyat tərzi faktorları onu yuxu pozuntusuna çevirə bilər.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре