https://news.day.az/azerinews/1829211.html
Piyada keçidində faciə: avtomobil 58 yaşlı kişini vuraraq öldürdü
Pirallahıda ölümlə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.
Day.Az-ın məlumatına görə, hadisə aprelin 19-u saat 21:35 radələrində Pirallahı-Qala yolunun Dübəndi bağ massivində qeydə alınıb.
Belə ki, "Mersedes" markalı avtomobili idarə edən 1988-ci il təvəllüdlü İntizar Umudov piyada keçidindən yolu keçən 1968-ci il təvəllüdlü Alətdin Salmanovu vurub.
Nəticədə piyada hadisə yerində həyatını itirib.
