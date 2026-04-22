Metroda interval azaldıldı

Aprelin 21-də baş vermiş texniki insidentlə bağlı operativ tədbirlər davam etdirilir.

Bu barədə Day.Az-a "Bakı Metropoliteni" QSC-dən məlumat verilib.

Bildirilib ki, Bakı metropolitenində saat 12:00-dan etibarən xətlərdə 28 cüt qatar fəaliyyət göstərir.

Yenilənmiş intervallar:

"Əhmədli-28 May" - 2 dəqiqə 30 saniyə → 2 dəqiqə 8 saniyə

"28 May-Dərnəgül" - 5 dəqiqə → 4 dəqiqə 15 saniyə

"28 May-İçərişəhər" - 5 dəqiqə → 4 dəqiqə 15 saniyə