Metroda interval azaldıldı
Aprelin 21-də baş vermiş texniki insidentlə bağlı operativ tədbirlər davam etdirilir.
Bu barədə Day.Az-a "Bakı Metropoliteni" QSC-dən məlumat verilib.
Bildirilib ki, Bakı metropolitenində saat 12:00-dan etibarən xətlərdə 28 cüt qatar fəaliyyət göstərir.
Yenilənmiş intervallar:
"Əhmədli-28 May" - 2 dəqiqə 30 saniyə → 2 dəqiqə 8 saniyə
"28 May-Dərnəgül" - 5 dəqiqə → 4 dəqiqə 15 saniyə
"28 May-İçərişəhər" - 5 dəqiqə → 4 dəqiqə 15 saniyə
