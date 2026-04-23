NASA-dan mühüm Kəşf: Marsda həyatın kimyəvi izləri tapıldı
NASA-nın Curiosity rover aparatı Mars səthində 20-dən çox üzvi molekul aşkar edib.
Day.Az xəbər verir ki, bu, başqa bir planetdə ilk dəfə bu cür geniş kimyəvi analiz nəticəsində əldə olunan mühüm elmi tapıntı kimi qiymətləndirilir.
Alimlərin bildirdiyinə görə, aşkarlanan maddələr birbaşa həyatın mövcudluğunu sübut etmir. Bu birləşmələr ya Marsda təbii proseslərlə yaranmış, ya da meteoritlər vasitəsilə planetə düşmüş ola bilər. Lakin tapıntılar göstərir ki, Marsda təxminən 3 milyard il əvvəl həyat üçün əlverişli şərait - su hövzələri və aktiv kimyəvi mühit mövcud olub.
Tədqiqatçılar qeyd edir ki, bu molekullar "həyatın tikinti blokları" hesab olunur və onların uzun müddət qorunub qalması mühüm elmi göstəricidir. Bununla belə, Marsda həyatın olub-olmaması ilə bağlı qəti nəticə çıxarmaq üçün gələcəkdə planetdən nümunələrin Yerə gətirilməsi zəruri sayılır.
