Blokada çərçivəsində 37 İran gəmisi saxlanılıb

ABŞ Mərkəzi Komandanlığı (CENTCOM) Oman körfəzində İran gəmisini ələ keçirdiyini açıqlayıb.

Day.Az-ın məlumatına görə, gəminin milyardlarla dollar dəyərində neft və təbii qaz məhsulları daşıdığı bildirilir.

Mərkəzi Komandanlıq blokadanın başlanmasından bəri 37 İran gəmisinin saxlanıldığını və İrana qarşı blokadanın davam edəcəyini bildirib.