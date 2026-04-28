Çində yeni trend: Toyuqlar ev heyvanına çevrilir
Çində maraqlı bir sosial trend sürətlə yayılır.
Day.Az xəbər verir ki, yerli medianın məlumatına görə, bəzi insanlar ənənəvi pişik və itlər əvəzinə toyuqları ev heyvanı kimi seçməyə başlayıblar.
Hətta sahiblər toyuqları uşaq arabalarında gəzdirmək, alış-verişə aparmaq və parkda dolaşdırmaq kimi qeyri-adi davranışlar sərgiləyirlər.
Sosial şəbəkələrdə bu tendensiya geniş yayılıb və istifadəçilər toyuqlarla gündəlik həyatlarını aktiv şəkildə paylaşırlar. Müşahidələrə görə, bu seçimin əsas səbəblərindən biri iqtisadi amillərdir. İnsanlar bildirirlər ki, toyuq saxlamaq it saxlamaqdan daha ucuz başa gəlir, eyni zamanda bəzi sahiblər onların kifayət qədər "mehriban" olduqlarını da qeyd edir.
Artan marağı nəzərə alan sahibkarlar artıq bazara xüsusi məhsullar çıxarmağa başlayıblar. Toyuqlar üçün uşaq bezləri, geyimlər və müxtəlif aksessuarlar istehsal olunur və bu məhsullara tələbatın sürətlə artdığı bildirilir.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре