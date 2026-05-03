Bakıda tam marafonun keçirilməsi bu tədbiri yeni səviyyəyə çıxarır – Zemfira Meftahəddinova
Bunu bazar günü Trend-ə Olimpiya çempionu, dəfələrlə dünya və Avropa çempionu, "İdman Veteranları" İctimai Birliyinin prezidenti, Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti Zemfira Meftahəddinova "Bakı Marafonu 2026" çərçivəsində deyib.
"Mənim üçün marafonda iştirak, ilk növbədə, idmanın və birliyin böyük bayramıdır. Xüsusilə vacibdir ki, bu il ilk dəfə tam marafon keçirilir - bu, tədbiri tamamilə yeni səviyyəyə çıxarır.
Burada inanılmaz bir atmosfer hiss olunur: startda və marşrut boyunca həm peşəkar idmançılar, həm həvəskarlar, hətta olimpiya çempionları bir aradadır. Bu, hazırlıq səviyyəsindən asılı olmayaraq irəli getməyə motivasiya verir və ilhamlandırır", - deyə o bildirib.
Meftahəddinovanın sözlərinə görə, marafonun insanları - idmanı sevənləri, onu dəstəkləyənləri və sadəcə bu böyük hərəkata qoşulmaq istəyənləri birləşdirməsi çox sevindiricidir.
"Hər bir iştirakçıya uğurlar, güc və əlbəttə ki, məsafədə parlaq emosiyalar arzulayıram!", - deyə o əlavə edib.
