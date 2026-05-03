ABŞ-də 3 milyondan çox yoxsul insan dövlətin ərzaq yardımından məhrum olub
ABŞ Prezidenti Donald Trampın administrasiyası dövründə tətbiq edilən uyğunluq tələblərini sərtləşdirən yeni qaydaları tətbiq etməyə başlayan ştatlarda 3 milyondan çox yoxsul insan qida yardımından məhrum olub.
AZƏRTAC xəbər verir ki, "The Wall Street Journal" qəzetinin şənbə günü federal məlumatlara istinadla verdiyi məlumata görə, keçən ilin iyul ayında daha sərt meyarlar qüvvəyə mindikdən bəri Əlavə Qidalanma Yardımı Proqramında (SNAP) iştirak təxminən 3,5 milyon azalıb.
Yenilənmiş qaydalara əsasən, fiziki cəhətdən sağlam və 14 yaşdan kiçik uşaqları olmayan 18-64 yaş arası yetkinlər ayda ən azı 80 saat işləməli, könüllü olmalı və ya təsdiq edilmiş iş təlim proqramlarında iştirak etməlidirlər. Əvvəllər iş tələbi yalnız 54 yaşa qədər tətbiq olunurdu və 18 yaşdan kiçik uşaqları olan yetkinlər üçün istisnalara icazə verirdi.
Sənədsiz immiqrantlar heç vaxt SNAP üçün uyğun olmasalar da, yeni qaydalar ölkədə qanuni yaşayan bəzi qeyri-vətəndaşların yardım hüququnu da aradan qaldırır.
Proqramı idarə edən ABŞ Kənd Təsərrüfatı Departamentinin məlumatına görə, ötən maliyyə ilində uşaqlar da daxil olmaqla orta hesabla 42,1 milyon insan aylıq SNAP müavinəti alıb və bunun ümumi dəyəri 101,7 milyard dollar təşkil edib.
Trampın əsas vergi və xərc qanunvericiliyi qəbul edildikdən sonra qeydiyyat sayı ötən ilin iyul ayında durmadan azalmağa başlayıb. Yanvar ayına qədər ən son federal rəqəmlər göstərir ki, iştirak təxminən altı ayda 8 faizdən çox azalma ilə 38,5 milyona düşüb.
