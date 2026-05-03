Ağ Evin 5 min əsgəri Almaniyadan çıxarmaq qərarı ABŞ parlamentində etiraza səbəb olub
Almaniyanın müdafiə naziri Boris Pistorius şənbə günü bildirib ki, 5 min Amerika əsgərinin Almaniyadan planlı şəkildə çıxarılması Avropanı öz müdafiəsini gücləndirməyə təşviq etməlidir. Bununla yanaşı, ABŞ-nin iki yüksəkvəzifəli Respublikaçı senatoru Donald Trampın qərarı ilə bağlı narahatlıq ifadə edərək bildirib ki, qoşun kontingenti Avropanı tərk etməməlidir.
AZƏRTAC "Reuters" agentliyinə istinadla xəbər verir ki, Pentaqon Avropadakı ən böyük bazası olan Almaniyadan əsgərlərin çıxarılmasını İran müharibəsi və tarif gərginliyi ilə bağlı fikir ayrılığının nəticəsi kimi elan edib. Bu, ABŞ ilə Avropa arasındakı münasibətlərə daha çox gərginlik yaradıb.
ABŞ Prezidenti Donald Tramp şənbə günü Floridada jurnalistlərə həmin planla bağlı açıqlama verib: "Biz əsgərlərin sayını çox azaltmaq niyyətindəyik və 5 mindən daha çox azaltmalıyıq".
Vaşinqtonun qərarının bir hissəsi olaraq, Bayden dövründə Almaniyaya uzaqmənzilli "Tomahawk" raketləri olan ABŞ batalyonunun yerləşdirilməsi planı da ləğv edilib. Bu, Rusiyaya qarşı güclü maneənin yox olması və Berlinə zərbədir.
Senat və Nümayəndələr Palatasının Silahlı Qüvvələr komitələrinin sədrləri olan respublikaçı qanunvericilər, senator Rocer Viker və konqresmen Mayk Rocers Trampın qərarından çox narahat olduqlarını bildiriblər. Onlar birgə bəyanatda qeyd ediblər: "Amerikanın Avropadakı mövcudluğunun vaxtından əvvəl azaldılması, bu imkanlar tam reallaşmamışdan əvvəl çəkindirməni sarsıtmaq və Rusiya Prezidenti Vladimir Putinə yanlış siqnal göndərmək riskini daşıyır".
Alman nazir Pistorius qismən geri çəkilmənin gözlənildiyini və bu qərarın ABŞ-nin Almaniyada yerləşən təxminən 40 min əsgərdən ibarət mövcudluğuna təsir edəcəyini bildirib. O əlavə edib: "Avropalılar öz təhlükəsizliyi üçün daha çox məsuliyyət daşımalıdır. Almaniya silahlı qüvvələrini genişləndirmək, hərbi tədarükləri sürətləndirmək və infrastruktur qurmaq istiqamətində düzgün yoldadır".
Tramp ilk prezidentlik müddətindən bəri Almaniyada hərbi mövcudluğun azaldılmasına çağırıb və dəfələrlə Avropanı öz müdafiəsinə görə məsuliyyət daşımağa çağırıb. Lakin o, bu həftənin əvvəlində Vaşinqtonun Yaxın Şərqdəki çıxış strategiyasını şübhə altına alan Almaniya Kansleri Fridrix Merts ilə mübahisədən sonra təhdidi daha da artırıb.
