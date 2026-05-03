Bakı Marafonu şəhəri birlik və enerjinin canlı, dinamik məkanına çevirir – Eldar Qasımov
Bunu bazar günü Trend-ə "Eurovision" qalibi Eldar Qasımov deyib.
O qeyd edib ki, "Eurovision" və Bakı Marafonu ilk baxışda fərqli sahələrə - musiqi və idmana aid olsa da, əslində onların arasında düşündüyündən daha çox oxşarlıq var.
"'Eurovision' - ölkələrin musiqi, emosiyalar və şou vasitəsilə yarışdığı səhnədir. Bakı Marafonu isə insanların özlərini aşaraq dözümlülük, iradə gücü və komanda ruhu nümayiş etdirdiyi məsafədir. Hər iki halda təkcə qələbə deyil, iştirakın özü, atmosfer və birləşdirici təsir vacibdir.
Əgər "Eurovision" milyonlarla tamaşaçını ekran qarşısında toplayaraq incəsənət vasitəsilə birləşdirirsə, Bakı Marafonu minlərlə iştirakçını şəhərin küçələrində bir araya gətirərək Bakını birlik və enerjinin canlı, dinamik məkanına çevirir.
Onları birləşdirən cəhətlər beynəlxalq miqyas, müsbət gündəm və açıqlıq ideyasıdır. Birində bu, musiqi və mədəniyyət vasitəsilə, digərində isə idman və sağlam həyat tərzi vasitəsilə həyata keçirilir", - deyə E. Qasımov bildirib.
Onun sözlərinə görə, hər iki tədbir ölkənin imicini yaradıcılığın, fəallığın və beynəlxalq əməkdaşlığın qiymətləndirildiyi məkan kimi formalaşdırır.
