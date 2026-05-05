Qarabağ Universitetində magistratura təhsili olacaq?

"Hazırda Qarabağ Universitetində magistratura səviyyəsi üzrə qəbul aparılmır".

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Milli.Az-ın sorğusuna cavab olaraq Qarabağ Universitetindən bildirilib.

Qeyd olunub ki, 2026-2027-ci tədris ili üçün magistratura qəbulunun olub-olmayacağı ilə bağlı hələlik rəsmi qərar verilməyib:

"Qərar qəbul edildiyi təqdirdə ictimaiyyətə əlavə məlumat veriləcək. Universitet yeni fəaliyyətə başladığı üçün təhsil pillələri ilə bağlı qərarlar mütəmadi olaraq yenilənir".