May ayında Bakıda bu qədər yağıntı görməmişdim - Anar Quliyev
İqlim dəyişikliklərinə uyğunlaşma və postmünaqişə bərpa prosesləri müasir şəhərsalmanın ən vacib çağırışlarındandır.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun (WUF13) milli koordinatoru, Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin sədri Anar Quliyev Bakıda keçirilən forumun ikinci günü çərçivəsində rəsmi açılış mətbuat konfransında deyib.
O bildirib ki, hazırda BMT-nin Məskunlaşma Proqramı (UN-Habitat) ilə birgə son 10 ildə Yeni Şəhər Gündəliyinin icrası qiymətləndirilir və növbəti 10 il üçün yeni urban iqlim gündəliyinin formalaşdırılması müzakirə olunur.
Anar Quliyev qeyd edib ki, forumun ilk iki günündə müşahidə edilən güclü yağıntılar da iqlim dəyişikliklərinin real təsirlərini nümayiş etdirir.
"Bu, iqlim dəyişikliklərinin nəticəsidir. May ayında Bakıda bu qədər yağıntı görməmişdim. Bu, artıq yeni reallıqdır", - deyə o bildirib.
Komitə sədri vurğulayıb ki, bu kimi qlobal problemlər qarşısında şəhərlərin adaptasiya qabiliyyətinin artırılması vacibdir.
O, həmçinin Azərbaycanda postmünaqişə bərpa və "Böyük Qayıdış" proqramı çərçivəsində həyata keçirilən şəhərsalma layihələrinə də toxunub.
Anar Quliyev bildirib ki, işğaldan azad edilmiş ərazilərdə mina təmizlənməsi, kompleks planlaşdırma və genişmiqyaslı bərpa işləri paralel şəkildə aparılır və 12 şəhər, yüzlərlə kənd üzrə yenidənqurma həyata keçirilir.
Onun sözlərinə görə, bu proses təkcə binaların tikintisi deyil, eyni zamanda yeni həyat keyfiyyətinin formalaşdırılmasıdır.
O əlavə edib ki, bu ərazilərdə müasir idarəetmə modeli və institusional islahatlar tətbiq olunur və hazırda Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda təxminən 90 min nəfər yaşayır, işləyir və təhsil alır.
Komitə sədri qeyd edib ki, bu təcrübə beynəlxalq tərəfdaşlar üçün də maraq doğurur və müxtəlif ölkələrlə bu sahədə müzakirələr aparılır.
Anar Quliyev sonda vurğulayıb ki, dünyada münaqişədən təsirlənmiş ərazilərin sayı artdığından, həmin bölgələrə həyatın qaytarılması və bərpa proseslərinin effektiv təşkili xüsusi əhəmiyyət daşıyır.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре